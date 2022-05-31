Vodafone ve DE-CIX'ten kurumsal müşterilere yeni bulut hizmetleri

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, internet değişim operatörü DE-CIX ile yeni bir anlaşma imzaladı. Şirket ile uzun süredir var olan iş birliğini uluslararası bağlantı alanına da taşıyan operatör, kurumsal müşterilerine bulut hizmetleri sunmak üzere Esenyurt Veri Merkezi'nde bir DE-CIX sabit erişim bağlantı noktası (PoP) kurdu. Esenyurt Veri Merkezi'nde kurulan DE-CIX sabit erişim bağlantı noktası sayesinde operatör, kurumsal müşterilerine, şirketin global birbirine bağlantı ekosistemine erişim sağlamanın yanı sıra global çerçevede bulut bağlantı hizmetleri de sunacak.

Kesintisiz ve etkin bağlantı hizmeti

Yapılan açıklamaya göre, operatör ve şirketin yeni anlaşması ile hem DE-CIX, Vodafone kurumsal müşterilerini tek bir bağlantı ile birçok buluta bağlayacak; hem de operatör, global bir internet değişim operatörünü Esenyurt Veri Merkezi'nin bağlantı noktalarından biri haline getirecek. Esenyurt Veri Merkezi'ndeki DE-CIX sabit erişim bağlantı noktası ile yurtdışına doğrudan özel bulut bağlantısı sağlanacak. Bu sayede lokasyonlar arasında kesintisiz, etkin ve güçlü bir bağlantı daha az maliyet, daha etkin performans ve maksimum güvenlik ile sunulacak.

Esenyurt Veri Merkezi'ndeki yeni DE-CIX sabit erişim bağlantı noktasını değerlendiren Vodafone Türkiye Toptan Satış Direktörü Serdar Birlik, şunları söyledi: “Şirketle yaptığımız işbirliğiyle, Esenyurt Veri Merkezi'nde kurumsal müşterilerimize bulut bağlantı hizmetleri sağlıyoruz. Müşterilerimizi bu sayede lokasyonları arasında en etkin ve güçlü altyapı ile şirket aracılığıyla bağlarken, onlara maliyet ve zaman tasarrufunun yanı sıra, performans artışı ve satış sonrası destek gibi faydalar da sunabiliyoruz.”

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ise şöyle konuştu:

“Operatör ile 2016 yılından beri birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de eşleştirme alanındaki iş birliğimiz, şimdi yeni kurduğumuz sabit erişim bağlantı noktası ile bulut bağlantı alanında da devam edecek. Bu iş birliğiyle, operatörün kurumsal müşterileri ile dünyanın lider bulut operatörleri arasında güçlü bir bağlantı sağlayacağız. İş birliğimizin operatörün kurumsal müşterilerine önemli bir verimlilik artışı sağlayacağına inanıyoruz.”