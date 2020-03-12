Vodafone ve Masterpass'tan telekomünikasyon sektörü için işbirliği

Vodafone, Masterpass ile yaptığı işbirliği ile bir yeniliğe daha imza attığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Yanımda'da yayına alınan 'temassız kart ile yükleme' özelliği sayesinde müşteriler artık çok daha hızlı TL ve paket yüklemesi yapabilecek.

Android işletim sistemi ve NFC özelliğine sahip cihazları bulunan Vodafoneluların faydalanabileceği bu yeni özellik sayesinde, TL ve paket yüklemesi yapmak isteyen müşteriler Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan yeni 'Temassız Kart ile Yükle' seçeneği üzerinden, Masterpass'in güvenli ödeme altyapısı sayesinde kolayca yükleme gerçekleştirebilecek. Bunun için tek yapmaları gereken temassız özellikli kredi ya da banka kartlarını telefonlarına yaklaştırmak olacak. Temassız özellikli kart başarılı bir şekilde okunduğunda, banka tarafından gönderilen tek kullanımlık şifre müşteri tarafından doğrulanacak ve yükleme işlemi anında tamamlanacak.

Daha önce Masterpass üyeliği olan müşteriler Vodafone Yanımda'da otomatik olarak tanınacak ve kullanıcılar mevcut kayıtlı kartlarını seçerek kart bilgilerini girmeden ödeme gerçekleştirebilecek.