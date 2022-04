Vodafone Yanımda'nın aylık kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı

Vodafone'un kullanıcı iletişimi kanalı olan Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaştı. Uygulamanın Mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 250 milyonu buldu. Kullanıcılar, uygulamayı Mart ayında ortalama 17 kez ziyaret etti. Vodafone Yanımda'da Mart ayında story (hikaye) izlenmesi 50 milyona ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Şirket olarak, 5 yıl önce kullanıma sunduğumuz Vodafone Yanımda uygulamasıyla kullanıcılarımıza tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkânı veriyoruz. Her geçen gün daha fazla ilgi gören uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Uygulamamızın sadece Mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı. Uygulamanın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olmasını hedefliyoruz. Uygulamamız, yeni kategorilerle büyümeye devam ediyor ve her ihtiyaca cevap veren bir pazaryeri haline geliyor. 2025'e kadar Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz. Şirket olarak, kullanıcılarımıza en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.