Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü' sloganıyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı cihazlar alanında ise Xiaomi ile işbirliği yapıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörlerin satış ve temas kanallarını değiştirmesini gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki oluşturmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi'nin en yeni teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”