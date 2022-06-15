Vodafone, yönetilen mobil servislerde 9'uncu kez ‘Vizyoner' konumunda

Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2022 Magic Quadrant Global Yönetilen Mobil Servisler kategorisinde dokuzuncu kez ‘Vizyoner' olarak gösterildi. Vodafone servis sağlayıcılarını Vizyon Bütünlüğü ve Yürütme Yeteneği açılarından değerlendiren Gartner Magic Quadrant Raporu'na dahil edilen 19 şirketten biri oldu.

Vodafone'un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gartner gibi analizler yapan bir firmanın bizi Yönetilen Mobil Hizmetlerinde Vizyoner olarak konumlandırdığını görmekten çok memnunuz. Bu konumlandırmanın, ürün ve hizmetlerimizi mobil kullanıma uygun olarak yeniden tasarlama taahhüdümüzün ve sıkı çalışmamızın bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin sadece 4G ve 5G ile ilgili bağlantı ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda gönül rahatlığıyla mobil deneyim yaşamaya yönelik ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Uçtan uca 'anahtar teslim' hizmet alma beklentilerini karşılarken, ağlarımız, cihazlarımız ve ortaklarımız nezdinde tamamen yeşil çözümlere odaklanarak hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz.”

Vodafone ağları 184 ülkede hizmet sunuyor

Yapılan açıklamaya göre şirket ağları şu anda 184 ülkede hizmet sunuyor; 5G ağları ise neredeyse 250 Avrupa şehrini kapsayan 12 pazarda kullanılıyor. Bu, müşterilerin güvenli mobil bağlantıdan yararlandığı ve çalışanlara kesintisiz, mükemmel bir deneyim sunulduğu anlamına geliyor.

Sürdürülebilir telekomünikasyon hizmetleri sunmayı taahhüt eden şirket, şu anda yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyen yeşil ağıyla Avrupa'da da bir ilke imza atıyor. Şirketin Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi hizmeti, bu hedefe katkıda bulunurken müşteriler tarafında da israfın en aza indirilmesine yardımcı olarak döngüsel ekonomiye katkı sunuyor.

Müşterilerin cihazlarını akılcı yollarla kullanmasına yardımcı olan şirket, günümüzün dijital iş ortamında, insanları etkili ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmaya teşvik ediyor.