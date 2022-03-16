Vodafone, yüzde 100 dijital başvuru sürecini başlattı

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Faturalı hattını Vodafone'a taşımak ya da yeni faturalı hat başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar, bu işlemleri “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile evraksız bir şekilde yapabiliyor. Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone'a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor

“Dijital müşteri deneyiminde yeni bir sayfa açıyoruz”

Vodafone'un yeni hizmetini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışları da değişti. Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Numara taşıma ve hat başvurusu işlemleri için dijital kanallara talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu tespitten hareketle, uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atarak, müşterilerimize hat başvurusu ya da numara taşıma işlemlerini ‘Vodafone Yanımda' uygulamamız üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi teknolojisi ile evraksız bir şekilde yapma kolaylığı sunuyoruz. Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone'a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor. Yeni hizmetimizle, Vodafone'a geçmek isteyen kullanıcılara en iyi dijital deneyim, online'a özel indirimle en iyi fiyat ve hızlı teslimat ayrıcalıklarını bir arada sağlıyoruz.”

Yüz doğrulama teknolojisiyle güvenli kullanım

Vodafone, faturalı hat taşıma ya da hat başvurusu işlemlerini “Vodafone Yanımda” üzerinden yapanlara yüzde 100 dijital ve evraksız bir deneyim sunuyor. Şirket, bugüne kadar kullandığı en gelişmiş algoritmaları ve yazılımları kullanarak en güvenli Biyometrik Yüz Doğrulama teknolojisini müşteri deneyiminin parçası haline getirdi. Buna göre, müşterinin yüzünün haritasını oluşturmak için yüzdeki belli noktalar analiz edilerek yüzün matematiksel modeli çıkarılıyor. Çıkarılan model kimlik kartındaki yüz verileriyle eşleştirilerek güvenli kullanım sağlanıyor.

Evrak toplama derdi bitiyor

Şirket ayrıca, Yeni Tarama ve Yazma teknolojisiyle, kullanıcılara sözleşme, fatura fotokopisi, kimlik fotokopisi gibi evrakları toplamadan ve sıra beklemeden hattını hemen kullanma imkânı sunuyor. Başvuru sırasında müşteriler kimlik bilgilerini yazmaya ihtiyaç duymadan, kamera aracılığıyla bilgilerini başvurusuna ekliyor, Yakın Alan İletişimi (NFC) özelliği olan bir cihaz aracılığıyla kimliğini onaylıyor. Müşteriler, yeni SIM kartları ellerine ulaşır ulaşmaz, uygulamanın içindeki barkod okuma özelliğiyle hatlarını aktif hale getirebiliyor ve kişisel sözleşmelerini görüntüleyip onaylayabiliyor.