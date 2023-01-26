Vodafone'a ‘The One Awards'da ödül

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre operatör, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen, itibarını en çok artıran markaların halk oyuyla belirlendiği ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 5'inci kez ‘Yılın İtibarlısı' ödülüne layık görüldü. Operatör, bu sonuçla ‘The ONE Awards Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konu hakkında şöyle konuştu: “Şirket olarak, itibarlı ve güvenilir bir şirket olmanın yolunun aynı inanç ve davranışları paylaşmaktan geçtiğine inanıyoruz. Müşterinin gönlünü kazanmaya, geleceği oluşturmaya, deneyimleyerek hızlı öğrenmeye ve hep birlikte başarmaya dayalı bir çalışma kültürümüz var. Müşterilerimizin bizi hayatlarındaki önemli anlarda yanlarında olan şirket olarak bilmesini istiyoruz. Birlikte çok çalışarak, herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturmaya odaklanıyoruz. Güçlü bir kurumsal itibar oluşturmaya yönelik uzun soluklu çalışmalarımızla The ONE Awards'ta 5'inci kez ‘Yılın İtibarlısı' ödülünü almaktan gurur ve mutluluk duyduk. Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha fazlasını yapmak için de motive ediyor. Ödülde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve şirketimizin hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Şirket olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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