Vodafone'dan 5G odaklı şebekesini güçlendirecek yeni teknoloji yatırımı

Vodafone, 4G sahalarını daha uygun maliyetlerle 5G'ye yükseltmek ve yeni sahaları devreye almak için yeni Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri (Disaggregated Cell Site Gateway/DCSG) kurmaya başladı. Tüm mobil teknolojileri destekleme yeteneğine sahip olan Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri, yüksek kapasiteleri yüksek hızlarla kullanıcılarıyla buluşturmayı ve 5G'ye hazır bir mimari oluşturmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Telekom Altyapı Projesi (Telecom Infra Project/TIP) kapsamında Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitlerinin geliştirilmesine ve test edilmesine öncülük eden Vodafone, bu yöndeki ilk adımları 2020 ve 2021 yıllarında Vodacom ile ortaklaşa olarak Romanya ve Güney Afrika'daki teknik denemelerle attı. Bu yılın başlarında Türkiye'de yapılan testlerin ardından, Vodafone bu Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitlerini mevcut şebekesine dahil ediyor.

Açık mimari ve standart Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile geliştirilen Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri, bağımsız olarak birden çok tedarikçiden temin edilebilen donanım ve yazılımdan oluşuyor. Halihazırda kullanımda olan ve tek tedarikçiye izin veren monolitik cihazların yerini alan bu yeni teknoloji, müşterilerin hızlı bağlantı ihtiyacını destekleyen altyapı oluşturmak konusunda şirkete esneklik kazandırıyor. Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri, müşteri trafiğini mobil ana taşıyıcıdaki fiber bağlantılara taşıyabiliyor ve kurumsal müşterileri saniyede 100 Gbps'e varan hızlarda destekleyebiliyor. Bu da şirketin tüm şebekesinde sunduğu mobil veri ve internet kullanımının katlanarak büyümesine olanak tanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları söyledi: “Müşterilerimizin bugün ve gelecekte oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını öngörerek şebekemizde gerekli dönüşümleri yapmaya ve müşterilerimiz için 5G hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyoruz. İnternet trafiğinin dinamik ve büyüyen doğası, tüm mobil sahalarının kapasite sınırlarını sürekli olarak zorluyor. Daha geniş bir tedarikçi yelpazesine kapı açmayı, inovasyonu hızlandırmayı ve dayanıklılığı artırarak yeni mobil sahaları daha hızlı ve daha az maliyetle devreye almayı amaçlıyoruz. Donanım ve yazılımın birbirinden ayrıldığı uç saha ekipmanlarını destekliyoruz. Ayrıştırılmış Uç Saha Şebeke Geçitleri, Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisi ile aynı prensiplere dayanıyor. Birden fazla tedarikçiden gelen açık yazılım ve donanımları kullanarak çalışan uç saha geçitleri sayesinde, bu alanda ilk kez hem yeni Open RAN hem de geleneksel sağlayıcılardan gelen mobil sahalarla bağlantı kurulabiliyor. 5G imkanlarını daha fazla müşterimize ulaştırmak için en son şebeke teknolojilerini sunmaya devam edeceğiz."

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