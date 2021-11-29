Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor

Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile müşterilerine seyahat etme imkânı veriyor. Operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara Piri uygulamasındaki 6 rotayı 1 yıl boyunca ücretsiz sunacak olan şirket, en sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkânı sağlayacak. Dinleyiciler, Piri içeriklerinde Red'in sınırsız ayrıcalıklar dünyası hakkında bilgilere de ulaşabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda Vodafone Red müşterilerimize özel ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Marka indirimlerinden ayrıcalıklı seyahat deneyimlerine kadar pek çok imkân sunarak Red'lilerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Şimdi bir adım daha atarak Piri işbirliğiyle tüm Red'lilere dijital seyahatin ayrıcalıklarını deneyimletmek istiyoruz. Red'li müşterilerimize Piri'deki tüm içerikleri sınırsız deneyimleyecekleri abonelik paketini 12 ay boyunca ücretsiz veriyoruz. Bu müşterilerimiz dilerlerse Piri'deki turları yerinde deneyimleyip yeni nesil bir anlayışla seyahat edebiliyorlar. Dilerlerse, Piri'yi evlerinden dinleyip seyahatte Red sayesinde sınır tanımıyorlar. Diğer yandan, Piri ile Vodafone'a özel 6 farklı rotada tur hazırladık. Bunları da 1 yıl boyunca operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara ücretsiz sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına ayrıcalıklar katmaya devam edeceğiz.”

3 yurtdışı ve 3 yurtiçi rota

Yapılan şirket açıklamasına göre Piri'de 20 ülke, 40 şehir, 150'den fazla dijital tur, 3 binden fazla sesli içerik bulunuyor. Bu içeriklerde Saffet Emre Tonguç, Vedat Milor, Ali Canip Olgunlu, Pat Liddy, Ruth Polling, Guido Lion gibi dünya çapında uzman isimlerin anlatımları yer alıyor. Vodafone'un 1 yıl boyunca tüm müşterilerine sunacağı özel Piri içerikleri ise 3 yurtdışı ve 3 yurtiçi rotasından oluşuyor. Bu kapsamda sunulacak ilk rota Türkiye'nin en çok seyahat eden rehberi Saffet Emre Tonguç ile Endülüs olacak. Devamında ise sürpriz isimlerle yepyeni rotalar gelecek.

Yurtdışı seyahatlerde Red avantajları

Saffet Emre Tonguç ile Endülüs rotasında seyahatseverler dünyanın en keyifli şehirlerinden Sevilla'yı Vodafone Red'in sınırsız ayrıcalıklarıyla keşfedebiliyor. Örneğin, pek çok filme evsahipliği yapmış olan Sevilla'da bu yapımları Vodafone 5G teknolojisiyle saniyeler içinde telefona indirip seyretmek mümkün oluyor ya da seyahat esnasında çekilen videolar Vodafone 5G hızında paylaşılabiliyor. Diğer yandan, Vodafone Red'in “Her Şey Dahil Pasaport” ayrıcalığıyla 43 ülkede yurtiçi tarifedeki haklar yurtdışında da özgürce kullanılabiliyor. Seyahatseverler, bu sayede, yurtdışındayken çektikleri video ve fotoğrafları kendi evlerindeymiş gibi Instagram'dan paylaşabiliyor ya da sevdiklerine gönderebiliyor. Vodafone Red müşterileri ayrıca, Türkiye'den yurtdışındaki 23 Vodafone ülkesi yönüne 120 dakikalık ücretsiz arama da yapabiliyor.

Dijital sesli turlar

Piri, seyahatlar için lokasyon bazlı dijital sesli turlar sunuyor. Şehirdeki en iyi rotayı çiziyor ve lokasyon bazlı teknolojisiyle kullanıcının konumunu algılıyor. Kullanıcı neredeyse, oranın hikâyesini en iyi rehberlerin sesiyle anlatıyor. Bir sonraki durağa navigasyon ve harita yardımıyla adım adım yönlendiriyor. Bu dijital turları evden de deneyimleme imkânı sunuyor.

Dijital sesli seriler

Piri, eğlence zamanları için de dijital sesli seriler sunuyor. Sanat, mimari, kültür, tarih, seyahat alanlarında sesli içerikler sunuyor. Kullanıcının evden ya da dilediği yerden dünyayı keşfetmesine imkânı verirken, hem kaliteli hem de keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.