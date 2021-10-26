Vodafone'dan e-ticarette 3 yılda en büyük 3 oyuncudan biri olma hedefi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Dijital marka olma hedefiyle çıktığı yolculukta son 4 yılda “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası' sadakat platformu ve ‘Süpermarket Yanımda' servisi gibi önemli projelere imza atan operatör, şimdi de telekom sektöründe tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”yı hizmete sundu. Operatör, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyor.

500 bini aşkın ürün var

Verilen bilgiye göre online alışveriş platformunda, Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100'den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. Platform, her gün yenilenen kampanyaları ve özel indirimleri ile müşterilerine piyasada bulunamayacak teklifler sunuyor. Online alışveriş platformu ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen operatörün nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak.

“Vodafone Yanımda'yı süper uygulamaya dönüştürüyoruz”

Online alışveriş platformu, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Operatör olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Yanımda' uygulamamız, ‘Yanımda Fırsatlar Dünyası' sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda' servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de “Her Şey Yanımda” ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye'de online ticaret pazarı 2020'de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. “Her Şey Yanımda” platformuyla temel hedefimiz, e-ticaret alanındaki iş modelimizi genişleterek dijital marka algımızı güçlendirmek ve dijital müşteri sayımızı artırmak. Bu platform, aynı zamanda ‘Yanımda' uygulamasını bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak.”

“Her Şey Yanımda” için hazırlanan reklam filminde oynayan Aras Bulut İynemli ise şöyle konuştu:

“Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Günlük koşturmacanın içinde fiziksel olarak mağazaya gitme imkânı bulamadığınızda online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Diğer yandan, binlerce seçenek elinizin altında; ihtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz çok daha kolay. “Her Şey Yanımda”, operatörün yenilikçi ve öncü yönünü yansıtan bir servis. Zamanlamasıyla, içeriğiyle çok yerinde ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet. İnsanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağına inanıyorum. Ben şimdiden Vodafone'dan giyinmeye başladım.”

‘Yanımda' uygulaması üzerinden erişiliyor

Verilen bilgiye göre online alışveriş platformu, uçtan uca alışveriş kolaylığıyla öne çıkıyor. Müşteriler, ‘Vodafone Yanımda' mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Her Şey Yanımda” sekmesine tıklayarak platforma erişebiliyor. Ürün ve kampanyaların otomatik olarak gösterildiği platformda, müşteriler istedikleri ürünleri sepete attıktan sonra Masterpass'e kayıtlı kredi kartları veya operatörün pay kartları ile ödemelerini tek tıkla ve güvenle gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra ürünler kuryeler tarafından adrese teslim ediliyor. Müşteriler, operatörün Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi sayesinde tüm sorularına kolayca cevap bulabiliyor, iptal ve iadelerini takip edebiliyor.

Online alışveriş platformu ile sunulan faydalar arasında işletmesinin tüm ihtiyaçlarını operatörden alan KOBİ'lerden 6 ay süreyle komisyon alınmayacak olması. Operatör, benzer bir avantajı yakın zamanda kadın girişimciler için de sunmayı planlıyor.

Öte yandan, anline alışveriş platformunda müşterilerin her alışverişinde bir çocuğun eğitim masrafına katkı sunmak için TOÇEV'e 3 TL bağış yapılacak.