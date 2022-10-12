Vodafone'dan içerik dağıtım ağı alanında yeni iş birliği

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, İçerik Dağıtım Ağı (Content Delivery Network) teknolojisinde Qwilt ve Cisco şirketleriyle iş birliği yaptı. Yapılan açıklamaya göre, iş birliğiyle sunulan İçerik Dağıtım Ağı hizmetini tercih eden içerik üreticileri, Türkiye'de milyonlarca canlı yayın, sosyal medya ve streaming platformu abonesine daha iyi deneyim yaşatacak. Bu hizmet sayesinde son kullanıcılara düşük web sitesi gecikmesi, daha hızlı indirme ve daha kesintisiz canlı video deneyimi sağlanarak yeni bir internet deneyimi sunuluyor.

Operatör, Cisco ve Qwilt ile yapmış olduğu küresel iş birliği neticesinde Qwilt'in İçerik Dağıtım Ağı çözümünü kullanarak, medya ve uygulamaları mümkün olan en yakın kaynaktan abonelere ulaştıran, içerikleri önbelleğe almayı kolaylaştıran bir katman teknolojisi oluşturacak. Ortaklık, operatörün medya ve web sitesi dahil olmak üzere yenilikçi dijital hizmet ve deneyimler sunarken hızla büyümesini de sağlayacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Sunduğumuz hizmetlerdeki deneyim kalitesi bizim için her zaman en öncelikli konu oldu. Müşterilerimize yüksek kaliteli hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Canlı yayın ve video hizmetlerine olan talep arttıkça, en kaliteli deneyimi sunmak için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla ülkemize hizmet veren içerik üreticileriyle düzenli iş birliği yapıyoruz. Cisco ve Qwilt ile yaptığımız ortaklık bize servis sağlayıcı ağlarından içerik teslimini sağlamanın yeni bir yolunu sunuyor. Müşterilerimizin iyi bir streaming kalitesi almalarını sağlarken, daha ölçeklenebilir bir içerik dağıtım altyapısına erişmemizi sağlıyor” dedi.

Qwilt CEO'su Alon Maor ise şöyle konuştu: “Türkiye'nin önde gelen servis sağlayıcılarından biri olan Vodafone Türkiye, küresel ortaklığımıza önemli bir katkı ve bölge genelinde kaliteli bir içerik dağıtım hizmeti sunmamızı sağlıyor. Vodafone Türkiye, İçerik Dağıtım Ağı hizmetimiz sayesinde, içerik dağıtımı için yeni ekonomik fırsatları benimserken, uçtan uca, sektördeki rolünü daha da iyileştirebilir. Dünyanın en yüksek performanslı uç dağıtım ağını oluşturmaya devam ederken, ortaklarımız nezdinde böylesine bir ivme görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Yüksek bağlantı deneyimi

Proje, operatördeki veri merkezlerinde hizmete özel ve içerik üreticilerinin kullanımına sunulacak olan yeni bağlantı noktaları kurulmasıyla hayata geçecek. İçerik üreticileri, Vodafone'un veri merkezlerinde kurulan İçerik Dağıtım Ağı bağlantı noktalarına bağlanarak, şirketin mobil ve sabit müşterilerine doğrudan erişim sağlayabilecek. Ayrıca, Türkiye içinde son kullanıcı içeriklerini sonlandırabilecekleri bir bulut platformuna erişmiş olacaklar. Bu sayede içerik üreticileri, Türkiye'deki müşterilerine, gecikmesi çok daha düşük, performansı çok daha yüksek bir bağlantı deneyimi sunarken, Vodafone Türkiye mobil ve sabit müşterileri de bu içerikleri iyi bir performansla deneyimlemiş olacak.

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