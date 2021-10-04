Vodafone'dan Türk sanayisinin dijitalleşmesine destek

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (TÜSİAD SD2) bu yıl da desteğini sürdürüyor. Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru teknoloji tedarikçisinin bulunmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde önemli bir rol oynuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ'ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor. Operatör, Türk sanayisinin dijital dönüşümünü destekleyen ve Türkiye'nin yetkin teknoloji tedarik ağını tanıtan Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na dördüncü yılında da destek veriyor. Programda 2021 dönemi çağrıları açılırken teknoloji KOBİ'lerinin başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın 2021 yılı 1'inci Çağrı Dönemi online basın toplantısıyla duyuruldu. Derneğin Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile Derneğin Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu'nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği 1'inci Çağrı Dönemi toplantısına, Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın 2021 döneminde çağrı açan şirketlerin temsilcileri, dernek üyeleri ve Vodafone Türkiye temsilcileri katıldı.

“Dijital dönüşümün tüm aktörlerini, Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda yer almaya ve iyi uygulama örneklerini artırmaya davet ediyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Nurşen Numanoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Sanayide Dijital Dönüşüm Programı ile 2018'den itibaren teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri bir araya getirerek dijital çözümlerin çalışılmasına destek oluyoruz. Bugüne kadar çok farklı sektörlerde, en yeni teknolojilerle başarılı çözümler üretildi ve bunları kamuoyuyla paylaştık. 2021'in bu ilk çağrı döneminde, Brisa, Dalgakıran, Desa Enerji, Dyo, Enerjisa, Ford, Güven Hastanesi, Kordsa, Norm Cıvata, Tofaş ve Vitra'nın çağrıları 10 Ekim'e kadar teknoloji KOBİ'lerinin başvurusuna açık olacak. Yine başarılı eşleşmeler ve çözümler olacağına inanıyoruz. Sanayide Dijital Dönüşüm Programı bir iyi uygulama kütüphanesine dönüşüyor ve devreye aldığımız TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile de bu konuda çarpan etkisi oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümde yer alan tüm aktörleri, Dijital Platforma üye olmaya ve iyi uygulama örneklerini birlikte artırmaya davet ediyoruz. Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın hedeflerine ortak olan ve bize dijital dönüşüm vizyonu ile eşlik eden operatöre çok teşekkür ediyoruz.”

“Kurumların dönüşüm yol haritalarının oluşmasına destek veriyor ve sonrasında da bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bundan 4 yıl önce yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam ederken yollarının derneğin Türkiye'nin sanayide dijital dönüşümüne destek vermek için başlattığı Sanayide Dijital Dönüşüm Programı ile kesiştiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Operatör olarak, ileri teknolojilerle çözüm üreten teknoloji şirketleri ile sanayinin bir araya gelmesini çok değerli buluyoruz. Bu inançla, 4 yıldır Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na dahiliz. Farklı disiplinlerden firmaların bir araya gelip çözüm oluşturmasının ülkemizin gelişimi açısından önem taşıdığına inanıyoruz.

Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın çıkış noktası temelde, kurumların iş ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru teknoloji çözümüne ve kaynaklarına, en hızlı şekilde ulaşma isteği. Bu programın hem teknoloji sağlayıcılarına hem de sanayi kurumlarına ciddi fayda sağladığını biliyoruz. Bugün ülkemizde dünya standartlarında olanaklar sunan birçok inkübasyon merkezi bulunuyor ve bu inovasyon merkezlerinde ileri seviye teknoloji kullanarak çözümler üretiliyor. Tüm bu üretimin sanayideki ihtiyaçlarla örtüşmesi oldukça önemli.

Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tam olarak bu ihtiyaca yanıt veren çok özel bir platform. Teknokentlerde inkübe olan fikirlerin gerçek iş ihtiyaçlarını adresleyen, elle tutulur, uygulanabilir ticari fikirler haline dönüşmesini sağlıyor. İhtiyaç sahibi şirketler ile çözüm üreten şirketleri bir araya getiriyor. Teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini dijital bir platformda buluşturarak onlara hız kazandırıyor. Özellikle IoT, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri gibi alanlarda uygulanabilir çözümlere ve yetişmiş kaynaklara ulaşmak gerçekten zor. Bu platform doğru eşleşmelerin hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Her ölçekte kurumun teknoloji dönüşümünü sağlayan bir teknoloji firması olarak, bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Kurumların teknoloji danışmanı firma olma yolunda, dönüşüm yol haritalarının oluşmasına destek veriyor ve sonrasında da bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz.”

“Dernek olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ederek ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz”

Fatih Ebiçlioğlu ise şu açıklamayı yaptı: “Bir pilot proje olarak ortaya çıkan Sanayide Dijital Dönüşüm Programı, geçtiğimiz üç dönemde kazanılan deneyimler ile bugün çok daha gelişmiş durumda. Geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile programın hedeflerini daha da yukarı taşıyoruz. Halihazırda geniş bir sektörel yelpazede birlikte çalıştığımız şirketlerimizin yanında farklı ölçekte daha fazla şirketimizi dahil ederek dijital dönüşüm ekosistemine yaptığımız katkıyı genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz. Dernek olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ederek dijitalleşmenin farklı boyutlarını ele alan çalışmalar yapmayı ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.