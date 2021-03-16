Vodafone'dan yeni KaraKartal paketi

Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Vodafone KaraKartal Hareketi'nde üyeleri için yeni bir paket geliştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 yıl önce Beşiktaşlı abonelerine özel olarak hayata geçirilen ve Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 14,5 milyon TL'lik ek katkı sağlayan Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında “1903 KaraKartal Hep Destek Paketi” adıyla yeni bir paket sunuldu.

Yeni destek paketini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, Beşiktaş JK ile 2013 yılında 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Sponsorluğumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Vodafone KaraKartal Hareketi oldu. Bu hareketle, Vodafone'lu Beşiktaş taraftarlarına ek paketler alarak takımlarına destek olma imkânı sunuyoruz. Şu ana kadar bu şekilde Beşiktaş JK'ya toplam 14,5 milyon TL'lik ek katkı sağladık. Şimdi de Vodafone KaraKartal Hareketi'ni yeni paketlerle geliştiriyoruz. Son olarak ‘1903 KaraKartal Hep Destek Paketi'ni sunduk. Böylece, taraftarlar için daha kapsamlı bir ayrıcalıklar dünyası sağlarken, Beşiktaş JK için de önemli bir gelir kaynağı oluşturmuş oluyoruz. Beşiktaş'a gönül veren herkesi Vodafone Yanımda üzerinden yeni destek paketimizi satın alarak takımlarının yanında olmaya davet ediyoruz.”

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ise şöyle konuştu:

“Beşiktaş JK olarak sponsorumuz Vodafone ile işbirliğimiz devam ediyor. Bu işbirliği kapsamında Vodafone KaraKartal Hareketi ile Vodafone kullanıcısı taraftarlarımız kulüplerine destek oluyorlar. Vodafone abonesi olan taraftarlarımızı Vodafone Yanımda içinden KaraKartal Hareketi'ne katılmaya davet ediyorum. Böylece ‘1903 KaraKartal Hep Destek Paketi' gibi kendilerine de ayrıcalık sağlayacaklar, kulüplerine de destek olmaya devam edecekler. Taraftarlarımızın ve sponsorlarımızın desteği ile Beşiktaş JK marka değerini hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyor, Kadın Futbol Takımımıza da sponsor olan Vodafone'a ve Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılarak kulüplerine destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”