Vodafone'dan yeni seyahat platformu

Fotoğrafçılık ve yönetmenlik alanlarında çalışmalarına devam eden ve uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje olan ‘Savaşa Hayır' adlı fotoğraf sergisi için çalışmalarını tamamlayan İran asıllı Fotoğrafçı ve Yönetmen Sam Yari, 15 Eylül 2022'de Paris Nilocas Flamel Gallery'de sergi açacak. Ukrayna - Rusya savaşına dikkat çekilen sergide savaşın ne kadar yıkıcı bir olay olduğun anlatılacak.

Fotoğraf sergilerinin sanat sergileri içinde değerlendirildiğini ve geçmişten günümüze önemli bir konumda bulunduklarını belirten Sam Yari, fotoğrafların duygulara hitap etme konusunda son derece başarılı olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa yer veren Yari, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

Fotoğrafın önemli bir sanat dalı olduğunu ifade eden Sam Yari, “ Duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını olanaklı hale getirir. Dolayısıyla özellikle farkındalık oluşturması istenen konularda fotoğraf sanatına yönelim gösterildiğini söyleyebilirim. Bu amaçla ben de Almanya'da ‘Savaşa Hayır' projem için fotoğraf çekim çalışmalarına başlayarak savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar çekmeye çalıştım” dedi.

Fotoğraf çekimi sırasında Ukraynalı süper modellerle iş birliği yapıldı

Fotoğraf çekimi için Ukraynalı süper modellerle iş birliği içinde olduğunu belirten Sam Yari, “Çekeceğim fotoğraflarda aslında fotoğraf sanatının benzersiz gücünü kullanmak istedim. Savaş insanları mağdur etmeye devam ediyordu. Dolayısıyla insanların savaşın olumsuz taraflarını görmesini istedim. Fotoğraflarımda bu etkiyi oluşturabilmek benim için gerçekten oldukça önemli” sözleriyle fotoğraf çekimi sırasında neyi hedeflediğini ifade etti.

Sergiden elde edilecek gelir savaş mağduru Ukraynalı halk için kullanılacak

Sergiden elde edilen gelirin Ukraynalı savaş mağdurları için kullanılacağını kaydeden Sam Yari, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Ukrayna halkı bu süreç içinde büyük zorluklarla karşılaştı. Dolayısıyla onların yaşadıklarının ön plana çıkarılması önemliydi. Paris'te açacağımı sergi ile Ukraynalı savaş mağdurlarına destekte bulunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle sergiden elde edeceğimiz gelir bir hayli önemli” açıklamasında bulundu.