Vodafone'lu olmak uçtan uca dijitalleşti

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre, dijital kanallardan faturalı yeni hat ya da numara taşıma başvurusuyla Vodafone'lu olmak isteyenler, internet bankacılığıyla e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak başvurularını saniyeler içinde onaylayabiliyor. Yeni hizmetle birlikte müşteriler, istedikleri yerden Vodafone faturalı hat aktivasyonunu evraksız ve çok daha hızlı bir şekilde tamamlarken, kağıt israfının da önüne geçerek çevreci bir çözümün parçası oluyor. Operatörün yeni hizmetinden, akıllı telefonu ya da tableti olup internet bankacılığını kullanan herkes yararlanabiliyor.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Operatör olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Sektörde liderliğini sürdürdüğümüz dijitalleşme yolunda bir adım daha atarak, bireysel müşterilerimize dijital kanallardan, herhangi bir satış noktamıza gelmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden yaptıkları yeni hat ya da numara taşıma başvurularını internet bankacılığıyla e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak saniyeler içinde onaylama imkânı sunuyoruz. Yeni hizmetimizle, tarife seçiminden aktivasyon adımına kadar uçtan uca dijital bir çözüm sunarak, hızlı ve çevreci bir aktivasyon süreci sağlıyoruz. Operatör olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Nasıl uygulanıyor?

Yapılan açıklamaya göre operatörün yeni hizmetinden yararlanmak için müşteriler öncelikle vodafone.com.tr üzerinden istedikleri tarifeyi seçiyor ve kişisel bilgilerini bırakıyor. Kimlik ve başvuru onay yöntemi olarak e-Devlet Kapısı'nı seçiyor. İnternet bankacılığı şifresiyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak başvurusunu onaylıyor. SIM kartını kurye seçeneğiyle teslim aldıktan sonra Yanımda uygulamasına giriş yaparak sözleşmelerini onaylayıp SIM kart aktivasyonunu gerçekleştiriyor. SIM kart aktivasyonu sonrasında ise yeni hat başvurusu yaptıysa hemen, numara taşıma başvurusu yaptıysa bir önceki operatörünün onay süresine bağlı olarak maksimum 4 gün içinde Vodafone'lu oluyor.

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