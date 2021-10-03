Vodafone'un uluslararası 5G dolaşım hizmeti 37 ülkede

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin iletişim teknolojisi 5G için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Verilen bilgiye göre, dünya genelinde en çok ülkede 5G deneyimi sunan operatör olduğu belirtilen Vodafone, Türkiye'deki müşterilerine de bu ayrıcalıktan yararlanma imkânı sağlıyor. Buna göre, 5G destekli akıllı cihaz sahibi olan operatörün Türkiye müşterileri, toplam 37 ülkede operatörün 5G uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanabiliyor.

Operatörün faaliyet gösterdiği coğrafyalarda en son teknolojiyi kucaklayan çözümler geliştirdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 12 ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Avrupa'nın en büyük 5G şebekesini işleten operatörümüz, 5G bağlantısını sürekli genişletiyor ve 5G servislerini iyileştiriyor. Bu kapsamda 5G uluslararası dolaşım ağını da hızla büyütüyor. Bugün dünyada en çok ülkede 5G deneyimi sunan operatörüz.

29 Eylül itibarıyla 10'unda Vodafone, 27'sinde diğer operatörler olmak üzere toplam 37 ülkede müşterilerimize 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki müşterilerimize de Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan geniş bir coğrafyada 5G teknolojisinin özelliklerinden yararlanma imkânı veriyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, bu ülkelerde 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Operatör olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

SMS yoluyla talepte bulunmak mümkün

Verilen bilgiye göre, yurtdışında 5G deneyimi yaşayabilmek için 5G özelliği aktif hale getirilmiş olan 5G destekli akıllı cihaz ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak gerekiyor. Operatör müşterileri, Yanımda uygulamasında ‘Hesabım - Ayarlar - Hat Ayarlarım - İnternet ve Servis Ayarları' üzerinden 5G servisini aktif hale getirebiliyor. Müşterilerin anlaşmalı ülkelere gittiklerinde SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmaları ve telefonlarına gelecek SMS'teki adımları izlemeleri yeterli oluyor.

Hangi ülkeleri kapsıyor?

Operatörün 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülkeler şu şekilde sıralanıyor: Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, Macaristan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Kenya, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Singapur, Slovakya, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman, Vatikan, Vietnam, Yeni Zelanda.