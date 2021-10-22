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Volaris Havayolu şirketi El Salvador'da Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Volaris Havayolu şirketi El Salvador'da Bitcoin ile ödeme kabul edecek
Volaris Havayolu şirketi El Salvador'da Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Meksika merkezli havayolu şirketi Volaris, El Salvador'da Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Meksika merkezli havayolu şirketi Volaris, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bir yan kuruluş başlatmak için düzenlenen törende, yakın zamanda Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Düzenlenen etkinliğe katılan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayip Bukele, ‘'Volaris'in dünyada Bitcoin kabul eden ilk hava yolu şirketi olacağına inanıyorum. Başkalarının da olup olmayacağını bilmiyorum, ama en azından şu anda başka bir şirket yok. Sadece bu şirket, Bitcoin'i ve tabii ki "Chivo Wallet"i (elektronik para) kabul edecek" dedi. Volaris havayolu şirketi, Bitcoin ödemelerini etkinleştirmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

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