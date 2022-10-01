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Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde heyecan başlıyor

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde heyecan başlıyor
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde heyecan başlıyor

Voleybol Erkekler 1. Lig 2022-20223 sezonu yarın ilk hafta oynanacak 6 maçla başlayacak.

Voleybol Erkekler 1. Lig 2022-20223 sezonunda heyecan yarın A ve B Grubu'nda oynanacak müsabakalarla start alacak.

İlk haftanın programı şu şekilde:

A Grubu

2 Ekim Pazar

14.00 Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler
14.00 Rest Property Alanya Bld. - Hekimoğlu GCT BVİ
14.00 Bigadiç Bld. - Saint Joseph
14.00 İstanbul BBSK - Aydın BBSK
14.00 Kocaeli BŞB Kağıt Spor - Okyanus Koleji
14.00 Ürgüp Spor - Milas Bld.

B Grubu

2 Ekim Pazar

13.00 Yenişehir Bld. - Akkuş Bld.
13.00 Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler
14.00 Niksar Bld. - Çorum Bld.
14.00 Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent
17.00 TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol

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