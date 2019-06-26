İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak

Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak
Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak

2019-2020 sezonunda Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 28 (18 takım seri başı, 10 takım ön eleme), kadınlarda ise 25 (18 takım seri başı, 7 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Hem erkeklerde hem de kadınlarda ön eleme turunu geçecek iki takım adlarını grup etabına yazdıracak. Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.