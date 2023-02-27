İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da tur peşinde

Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da tur peşinde
Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da tur peşinde

Türkiye’yi, CEV Kupası’nda temsil eden THY yarı finale yükselmek için, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise V.Bank ve Fenerbahçe çeyrek finale çıkabilme adına 1-2 Mart tarihlerinde sahaya çıkacaklar.

Türkiye'yi, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden THY, V.Bank ile Fenerbahçe, 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak. THY, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan THY'nin ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set, tur için yeterli olacak. THY'nin, rakibine 3-0 veya 3-1'lik skorlarla mağlup olması halinde ise turu geçecek ekip, altın set sonunda belli olacak.

V.Bank - LKS Commercecon Lodz

V.Bank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u ağırlayacak. Polonya'daki müsabakayı 3-0 kazanan V.Bank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set, tura yetecek. V.Bank, 3-0 veya 3-1 yenilirse ise turu geçecek tarafı belirlemek için altın set devreye girecek.

Fenerbahçe - Grupa Azoty Chemik Police

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci müsabakasında Polonya'dan Grupa Azoty Chemik Police ile evinde oynayacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertlilerin, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-2 kaybederse turu altın seti alan geçecek.

Fenerbahçe'nin 3-0 veya 3-1'lik mağlubiyet durumlarında ise Polonya temsilcisi bir üst tura çıkacak.

Avrupa kupalarında Türk takımlarının programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç

1 Mart Çarşamba

20.00 V. Bank - LKS Commercecon Lodz

2 Mart Perşembe

18.30 Fenerbahçe - Grupa Azoty Chemik Police

CEV Kupası çeyrek final 2. maç

1 Mart Çarşamba

18.00 THY - Volley Mulhouse

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.