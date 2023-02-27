Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da tur peşinde

Türkiye'yi, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden THY, V.Bank ile Fenerbahçe, 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak. THY, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan THY'nin ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set, tur için yeterli olacak. THY'nin, rakibine 3-0 veya 3-1'lik skorlarla mağlup olması halinde ise turu geçecek ekip, altın set sonunda belli olacak.

V.Bank - LKS Commercecon Lodz

V.Bank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u ağırlayacak. Polonya'daki müsabakayı 3-0 kazanan V.Bank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set, tura yetecek. V.Bank, 3-0 veya 3-1 yenilirse ise turu geçecek tarafı belirlemek için altın set devreye girecek.

Fenerbahçe - Grupa Azoty Chemik Police

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci müsabakasında Polonya'dan Grupa Azoty Chemik Police ile evinde oynayacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertlilerin, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-2 kaybederse turu altın seti alan geçecek.

Fenerbahçe'nin 3-0 veya 3-1'lik mağlubiyet durumlarında ise Polonya temsilcisi bir üst tura çıkacak.

Avrupa kupalarında Türk takımlarının programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç

1 Mart Çarşamba

20.00 V. Bank - LKS Commercecon Lodz

2 Mart Perşembe

18.30 Fenerbahçe - Grupa Azoty Chemik Police

CEV Kupası çeyrek final 2. maç

1 Mart Çarşamba

18.00 THY - Volley Mulhouse

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