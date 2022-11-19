Voleybolda derbi heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar oynadığı 5 maçı da kazandı ve ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanda İlbank'ı 3-0 yenerken, Fenerbahçe konuk ettiği PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Oğuzhan Ort



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