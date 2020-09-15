Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı

Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen tören ile 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı. Bozkır, Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olarak tarihe geçti. 45 yıla yakın bir diplomasi tecrübesine sahip olan Volkan Bozkır, BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığını yürütecek. Görev süresi boyunca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının zorunlu kıldığı koşullara göre çalışılması konusunda hassas davranacağını belirten Bozkır, görev süresi boyunca BM Genel Kurulunun işleyişinin gözden geçirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yakalanması, cinsiyet eşitliği, hesap verebilirlik ve ayrımcılıkla mücadele prensipleriyle çalışacağını bildirdi.

Görev süresi boyunca BM'den beklenen şekilde dünyada zorluk içinde yaşayan insanların seslerinin duyulması için çalışacağını belirten Bozkır, "İnsanlar acı çekerken BM bakıp kalamaz, görev sürem boyunca zor durumdaki insanların sesinin duyulması için çalışacağım. Karar mekanizmalarını değerlendirerek ihtiyaçları olan insanlara engelsiz ve tarafsız bir şekilde insani yardımların ulaşması için çalışacağım. Burada sayın BM Genel Sekreteri ile uyum içinde ve Güvenlik Konseyi ile de yakın çalışmalar yapacağım'' ifadelerini kullandı.

Sembolik bir şekilde 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den oturum tokmağını devralan Bozkır, kürsüdeki başkanlık koltuğuna oturdu. Burada oturum katılımcılarına gelecek gündem hakkında konuşan Bozkır, nükleer silahların önlenmesi, Covid-19 salgını ve yolsuzluk konularında özel toplantılar düzenleneceğini, ayrıca küresel terörle mücadele işbirliğinin de kendi görev sürecinde BM Genel Kurul gündemine alınacağını bildirdi.

Mustafa Ulusoy