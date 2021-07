Volkan Demirel, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'de son 2 sezondur teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı. Volkan Demirel için basın toplantısı düzenlenirken, Başkan Ali Koç ve Volkan Demirel, soruları yanıtladı.

Toplantıda ilk sözü Başkan Ali Koç aldı. Volkan Demirel için toplandıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, “Masadaki formada ‘Bir Volkandır Fenerbahçe' yazıyor. Bu sözlerle de Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği, Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, Kartalspor'dan geldikten sonra başka hiçbir formayı giymemiş, çubukluyla özdeşleşmiş ve formanın hakkını sonuna kadar vermiş, duruşuyla ve Fenerbahçe değerlerini sahiplenmesiyle Fenerbahçe tarihinin en önemli kalecilerinden birisi olarak, bana göre en önemlisi olarak tarihe geçmiştir. 396 maça çıkmış ve yıllarca da milli takımın kalesini koruyup 85 maçta oynamış. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış ve pek çok oyuncuya nasip olmayacak bir kariyerle futbolculuk kariyerini tamamlamıştır. Volkan, futbolculuk kariyerine veda ettikten sonra çok iyi bir hoca olmak istediği için bu kariyerinde ilk adımlarını Fenerbahçe'de teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Geldiğimiz noktada Volkan ve hocamızla görüştük. Hocamız, Volkan'ı ekibinde görmekten memnuniyet duyacağını söylemesine karşın Volkan kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize ifade etti. Biz bu planını ve düşüncelerini saygıyla karşıladık. Ben biraz daha baskı yaptım ve ‘İyi, deneyimli bir kadromuz var. Bunların yanında biraz daha tecrübe kazan. Görevdeyken yeni bir görev çıkarsa daha kolay olur' dedim ama o kendine has özgüveniyle kendi ayakları üzerinde durup bir tarih verdi ve ‘Bu tarihte Fenerbahçe'ye hoca olacağım' dedi. Çok iddialı bir tarih verdi ve bunu paylaşmayacağım” ifadelerini kullandı.

Koç: “Her veda zordur, bu daha zor oldu”

Her vedanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, “Her veda benim için ve hepimiz için zordur. Birkaç gün önce sevgili Gökhan Gönül'e yolları ayırdığımızı açıklamıştık. O da benim için zor bir vedaydı. Volkan özellikle benim için zor bir veda. Ben kendisini 19 yaşından beri tanıyorum. O genç, deli dolu halinden bugünlere nasıl geldiğini, evlenme kararı verdiği dönemden bugüne kadar pek çok aşamada şahsen bulundum. Ailemle evine gidip yemek yediğim tek futbolcudur. Zor bir veda ama kabul ediyoruz. Kendisi özgüvenli ve kararlı şekilde istiyor. Planları var, o planların sonunda tabii ki Fenerbahçe var. Her şey gönlünce olsun ve inşallah bir gün bir kez daha kulübümüzle yolları kesişir. Bu kulübün kapısı kendisine her zaman açıktır. Biz elimizden gelen çabayı, desteği kendisine veririz. Volkan sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli bir duruş sergilemiştir. Kulübün en zorlu günlerinde, 3 Temmuz'da dimdik ayakta duran oyunculardan birisidir. Söz konusu çubuklu olduğunda, saha içinde gözünü karartan Volkan'ın 3 Temmuz sürecinde de nasıl dimdik durduğunu herkes gördü. Volkan Demirel'i Bir Volkandır Fenerbahçe diyerek anmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Hiçbir hocayla kötü ayrılmadık, arkasından konuşmadık"

Volkan Demirel'e yurt dışında yakın oldukları kulüplerde rotasyon programı sunduklarını ve kapının kendisine her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, kulüp olarak son dönemde farklı uygulamalara geçtiklerini söyleyerek, "Süreç yönetiminde biraz farklılığa gittik. Daha çok hassasiyet gösteriyoruz ve daha dikkatli davranıyoruz artık. Ben böyle beklemiyordum açıkçası. Bazı oyuncularla haftalar öncesinden imzalamıştık. Çok fazla bilgi kirliliği var etrafta. Bunların bazıları iyi niyetle yapılan ve duyulmamış haberler. Bazıları da planlı programlı şekilde yapılmış haberler. Menajerler ve basın arasında işbirliği yapılarak kulüpleri baskı altına almak için yapılan haberler var. Biz kamuoyuna mal olmuş kurumlarız. Bazı haberlerin sizlere de sunulması gerekir. Doğru haberi vermezsek, yanlış haberler çıkar. Ama 3 senede yönetim olarak veya yönetimin perde arkasında servis ettiği hiçbir transfer ismi olmadı. Buna da özen gösteriyoruz. Hiçbir transfer imza atılmadan gerçekleşmez. 3 sene boyunca çok acılı günlerimiz oldu. Pek çok oyuncu geldi, pek çok oyuncu gitti. Planladığımızdan fazla antrenör değişikliği oldu ama Fenerbahçe'den kimse kötü ayrılmadı. Bu hoca kötüydü, bu şöyleydi, böyleydi gibi kimsenin arkasından konuşmadık. Kimse de bizden ayrıldıktan sonra arkamızdan konuşmadı. Geçmişe yönelik ciddi farklılık oluşturan bir yaklaşımdır bu. Bu kulübe hizmet eden herkesin gönlümüzde yeri vardır. Bazen evdeki hesaplar çarşıya uymaz. Biz bunları yaşadık. İstemeyerek değişiklikler yaptık ama kimsenin arkasından konuşmadık” dedi.

“Artık genç teknik adamlara ihtiyaç var”

Volkan'ın böyle bir ayrılma şeklini sonuna kadar hak ettiğini de vurgulayan Ali Koç, “Genç kalecilerimiz, genç futbolcularımız nasıl geliyorsa, genç teknik adamlara da ihtiyaç var. Artık bu konuda da genç yüzlere, taze kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Emre Belözoğlu için de Volkan için de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu tecrübeleri ve bilgilerini, doğru planlama ve doğru zamanlamayla ilerletmek gerekiyor. 2 efsane kaptanımızın da yollarının açık olmasını diliyorum. Hem Fenerbahçe hem de diğer büyük kulüplerde oynayan kariyerlerini yakın zamanda tamamlamış herkesin iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş, camianın gönlünde yer edinmiş hocalara mutlaka destek olmalıdır. Geçmişte burada başarısız olduk diyebilirim. Fenerbahçe'nin daha etkin bir planlama yapması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Volkan Demirel: “Her gelene hoş geldin denildi ama ilk kez giden birisi için böyle bir organizasyon oluyor”

Başkan Ali Koç'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Volkan Demirel, “Çok futbolcular geldi, çok teknik adamlar geldi. Hepsinin gelişinde basın toplantısı düzenlendi. Ama ilk kez, eski futbolcu, antrenör ve bir çalışanın gidişinde bu durum oluyor. 20 yıl boyunca sizler de yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. 20 sene önce buraya geldiğimde delikanlı, henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu anda heyecanlı, kararlı bir Volkan var. Bunu da her zaman bulunduğum ortamda anlayacaksınız. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla yapacaklarımla devam edeceğim. Başkanım kalmamı istediğini bana iletti. Ama sezon bittiğinde ben bu kararı vermiştim. 2 senedir bu işin mutfağı olan Fenerbahçe'de antrenörlük kariyerime adım attım. Ersun hocanın ardandan son haftalarda Emre'yle beraber taşın altına elimizi koyarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Erol hocanın ekibinde yer aldım ve yine son haftalarda Emre'yle beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. 2 senedir bunu yapıyorum zaten. Futbolcu arkadaşlarıma, takıma çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğrafa girmediğim çok tartışıldı. Üzerim sivil olduğu için fotoğrafa girmedim. Artık zamanın geldiğini ve yuvayı terk etmek gerektiğini düşündüm. Umarım bu kararımda da Volkan Demirel ismine yakışır şekilde hareket ederim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldik. Bu heyecanı ilk kapıdan girdiğimde de yaşamıştım, şu anda da yaşıyorum. Güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum. Bu kariyer nasıl ‘Bir Volkandır Fenerbahçe' sloganıyla birleştiyse, buna layık olmaya çalışacağım. Futbol takımının arkasında gizli kahramanlar var, en büyük teşekkürü onlara etmek istiyorum. Ayrılıklar zordur. Benim için şu anda ayrılık yok, sadece ara verdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar kavuşacağız” diye konuştu.

"En doğru kararı vermek istiyorum"

Şu anda kariyeri için 3-4 farklı opsiyonun olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Ben öncelikle buradaki durumu belirlemek istedim. Benim ilk düşüncem burasıydı. Konuşmalar var, isteyenler var, planlar var ama bunları değerlendirmek için zamana ihtiyaç var. Zaten acelem de yok, yavaş yavaş en doğru kararı vermek istiyorum” dedi. Görevde olduğu süreçle ilgili sorulan bir soruya “Soyunma odası her şeyin gizli kaldığı bir yerdir. Biz gerekenleri oyunculara söylüyoruz. A lisansına sahibim şu anda. Sadece prolisans kaldı şu anda almam gereken. Şu anda nerede başlayacağıma, nerede hareket edeceğime önümüzdeki günlerde karar vereceğim” yanıtını veren Volkan, kadro dışı kaldığı dönemde, göreve geri döndüğünde düzenlenen basın toplantısıyla ilgili olarak da, “Herkes gördüğünü konuşuyor ve bunu söylüyor. Kadro dışı kaldıktan sonra zor bir zaman oldu. Geçti bitti. Sonrasında Ersun hocamın gelmesiyle takıma dönme fırsatım oldu. Dereağzı'nda antrenmanımız vardı ve bir gece önceden basın toplantısı düzenleme kararı almıştık ve aşırı yağmur vardı. Bu nedenle spontane gelişen bir olay oldu ve içeride bir yer düzenlendi. O andaki şartlarda basın mensuplarının ıslanmamasını düşündüğümüz için böyle bir durum olmuştu” açıklamasını yaptı.

“Yaptıklarımın her zaman arkasındayım”

Fenerbahçe'de efsane olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili sorulan soruya, “Bunu ben anlatamam. Bunu yaşamak önemli. Formanın arkasındaki slogan beni çok onurlandırıyor. Ben de hayatım boyunca bunları unutamam. 40 yaşındayım ve ömrümün yarısını burada geçirdim. Her zaman aklımda Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'yi düşünerek hareket ettim her zaman. Belki yanlışlarım, hatalarım olmuştur ama her şeyi Fenerbahçe'yi düşünerek yaptım. Yaptıklarımın her zaman arkasındayım” yanıtını veren Volkan Demirel, çalıştığı hocalardan öğrendikleriyle ilgili olarak da, “20 senede çok fazla hocayla çalıştım. Her konuştuğum konuşmadan her çalışmadan bir not alırım ve o notu okuduktan sonra yaptıklarım aklıma gelir. Bunları her zaman not aldım. Şu anda çok fazla notlarım var. Kendi oluşturduğum fikirler var. Ama bunları ne zaman nerede uygulayacağımı zamanı geldiğinde karar vereceğim. Teknik ekipte çalıştım. Bu da çok önemli. Bizim gibi arkadan gelen antrenörlerin öncüsü oldular. İnşallah genç teknik adamların futbola katkısını gösterecekler. Alttan gelen çok iyi bir jenerasyon var. Bunları göreceğiz” açıklamasını yaptı.

“En unutamadığım an Sevilla maçı”

Fenerbahçe forması altında en unutamadığı anın Şampiyonlar Ligi'de Sevilla'yı eledikleri karşılaşma olduğunu söyleyen Volkan Demirel, “Unutamadığım an Sevilla maçıdır. Bir futbolu için dibi görüp yukarı çıkmak önemlidir. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde, UEFA'da yarı finalde kalede ben vardım. Sevincimle, üzüntümle iyi ki Fenerbahçe'ye gelmiştim. 1988'de 7 yaşında ilk kez bu stada gelmiştim Sarıyer maçında. Ellerim terlemişti. Takım sahaya çıkarken ellerinin içi terleyen Fenerbahçe taraftarına, buraya gelip sesi kısılana kadar bağıran Fenerbahçe taraftarına, koşulsuz şartsız beni seven sevmeyen bütün herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi. Milli takımdan teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğini de söyleyen Volkan Demirel, “Milli takımdan bir teklif gelirse düşünmeme gerek yok. Milli takım, Bayrak bizim için çok önemli bir değerdir ve ona verilecek cevap bellidir” diye konuştu.

“Hiç keşke demedim”

Futbolcu Volkan ile antrenör Volkan arasında fark olmadığını söyleyen Volkan Demirel, “Volkan hep aynı Volkan. 19 yaşında nasılsam, 40 yaşında da öyleyim. Saha içinde daha çok görüntü verdiğiniz için o daha çok ön plana çıkar. Şu anda çok ön planda olmadığım için fazla göremiyorsunuz. Bana çok fazla gelen bir soru bu. Benim karakterim her zaman aynı. Gerektiği zaman gerektiği gibi davranmaya devam edeceğim. Bugüne kadar hiç keşke demedim. İyi bir bu forma altında olmuşum, iyi ki 20 sene bu kulübe hizmet etmişim. Teraziye koyarsak herhalde doğrularım, yanlışlardan fazla çıkar. Şu anda 20 senelik bir devir bitiyor. Önümde birkaç alternatif var. En doğru zamanda en doğru kararı verip yoluma devam edeceğim” dedi. Altyapıda bir takım çalıştırmasıyla ilgili de konuşan Volkan Demirel, “Altyapı konusunu da başkanımla konuştuk. Futbolu şu anda bıraksaydım evet altyapıda görev yapardım. Ama 2 sene boyunca Ersun hocanın ve Erol hocanın ekibinde çalıştım. Analizden, antrenman programına dek birçok konuda çalıştım. Kendi oluşturduğum programlarım var. Başkanıma, Ersun Yanal hocama, Erol Bulut hocama, beraber yürüdüğümüz için Emre kardeşime, aklıma gelen herkese teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından Başkan Ali Koç, ‘Bir Volkandır Fenerbahçe' yazılı formaya ‘İyi insan, efsane kaptan. Her daim yolun açık şansın bol olsun. Kalpler beraber' yazdı ve imzaladı. Ardından Ali Koç ve Volkan Demirel basın mensuplarına poz verdi.

Bozhan Memiş - Furkan Çon