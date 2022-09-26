Volkan Demirel: 'İlk 6 haftayı herkes kafasından silsin'

Hatayspor'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel için Hatay Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı toplantıda Teknik Direktör Volkan Demirel, ekip arkadaşları ile beraber çalışarak Hatayspor'u yukarılara doğru emin adımlarla taşıyacaklarını belirtti.

Ligin ilk 6 haftasını tüm Hataylıların kafasından silmesini istediğini dile getiren Demirel, “Bizden önce bir ekip vardı, onları saygı duyuyorum ama bazen istedikleriniz sahaya yansımıyor. Onlarda çalışıp, kafa yormuşlardır ama futbolda her zaman istedikleriniz sahaya yansıtamıyorsunuz. Takımada söyledim, şehre de söylüyorum, ilk 6 haftayı herkes kafasından silsin. Bundan sonra beyaz sayfa ile beraber Hatayspor'u en iyi şekilde oynatarak, belki ilk başlarda hoşunuza gitmeyen oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. Sahada en azından mücadele eden omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığında tüm takımın onu hissetmesi, topu kaptırdığı yerde bütün takımın o topu geri alması ile o hissiyatı verecek bir takımla ilk maçımızdan itibaren mücadele edeceğiz. Takım şu anda mutlu, herkes çalışıyor. Milli takım arası da çalışma adına bizim için iyi bir fırsat oldu. Ekip arkadaşlarımız ile planlamayı yapmıştık, Sivasspor maçını kazanarak Hatay'a geri dönmek adına. İnşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp buraya gelip bir sonraki haftayı Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz” diye konuştu.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

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