Volkan Demirel: 'İnşallah Karagümrük maçını kazanacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ona göre de çalıştıklarını ve tek hedeflerinin yine 3 puan olduğunu söyledi. Demirel, önemli olanın şu an için 3 puan olduğunu belirterek, "Futbolda var bunlar ne yazık ki. Rakip olabiliyorsunuz çalıştığınız yerlerde. Ama önemi yok. Önemli olan şu an buranın galip gelmesi. Biz şu an maça çıkıp kazanmak için yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Ona göre de çıkıp kazanmak için zaten çalışıyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan. Dediğim gibi oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik, böyle oyun mu olur, böyle kazanılır mı diye yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Çünkü henüz yeni bir zaman zarfında yani 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. İlerleyen haftalarda dünya kupası geldikten sonraki oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan, veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek” şeklinde konuştu.

Gökhan Aklan

