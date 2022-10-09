Volkan Demirel: 'Kafamızda oynadığımız maçı, sahada oynayarak kazanmasını bildik'

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Demirel, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Maç planladığımız gibi geçti. İlk yarı Alanyaspor'un topu kendi alanında iyi kullandığını bildiğimiz için top onlara verdik. Oyunu biraz onların istediği gibi oynamasına izin verdik açıkçası. Ama ikinci yarıdaki başlangıcımızda 55-60. dakikaya kadar golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanmak duygusuylaydı. Ama planladığımız, uyguladığımız analizlere göre çıkartıp maçı yorumladığımız maçı kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim bu maçta da söyledim. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz" dedi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

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