Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bu müsabakayı deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel de tribünden izledi. Demirel, Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor'a sezon sonuna kadar kiralanan genç forvet Bertuğ Yıldırım'ı yakından takip etti. Kasımpaşa taraftarları karşılaşma öncesinde Volkan Demirel'i alkışladı.

Öte yandan eski milli futbolcu Ümit Karan da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın



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