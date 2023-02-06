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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den yardım çağrısı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den yardım çağrısı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den yardım çağrısı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, yardım çağrısında bulunarak, "Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar hala enkaz altında olan tanıdıklarımız var" dedi.

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel'den yardım çağrısı - Tıkla İzle

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Demirel paylaşımında, "Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar, hala enkaz altında olan tanıdıklarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette. Yeterli hastane, ambulans vs. hiçbir şekilde yeterli yardım yok. Bir an önce buraya yardım gelmesi lazım. Çünkü her şey çok kötü. Bir şeyler yapılması lazım, lütfen bir şey yapın" ifadelerini kullandı.

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