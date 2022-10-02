Volkan Demirel'li Hatayspor ilk kez kazandı!

Maçtan dakikalar
6. dakikada Gradel'in en direğe ortaladığı topu Yatabare kafası ile tamamlamak istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
14. dakikada Kerim'in pasında altıpas çizgisi önünde topla buluşan El Kaabi topu ağlarla buluşturdu. 0-1
20. dakikada Kerim'in ön direğe ortaladığı topu El Kaabi kafasıyla düzeltti. Bertuğ topu ağlarla buluşturdu. 0-2
23. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Ulvestad Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan kafa vuruşu ile takımının ilk gölünü kaydetti. 1-2
32. dakikada Keita'nın sağ çaprazdan uzun şutunda kaleci Erce topu çıkartmayı başardı.
42. dakikada sarı kart gören Riberio hakeme itiraz edince bu kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor oyunda 10 kişi kaldı.
55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı.
57. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti.
63. dakikada Gradel topu kale çizgisi önündeki Robin'e gönderdi. Robin'in vuruşunda Erce topu çıkartmayı başardı.
79. dakikada Erdoğan'un ceza sahası dışından kullandığı sert şutta kaleci Erce topu uzaklaştırmayı başardı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Murat Altan
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Appindangoye (Njie dk. 58), Erdoğan, Uğur (Alaattin dk. 77), Ulvestad (Hakan dk. 58), Keita (Angielski dk. 71), Robin, Sabi'a, Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Murat, Charisis, Caner, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Hatayspor: Erce, Kerim (Sadık dk. 77), Vranhes, Burak, Kaan (Andrade dk. 88 ?), Rebeiro, Boudjemaa (Rayane dk. 66), Onur, Lobjanizdze (Louis dk. 77), El Kaabi, Bertuğ (Varga dk. 46)
Yedekler: Abdullah, Musa, Recep, Muhammed, Adekugbe
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Erdoğan (dk. 23) (Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Kaan, Vranjes, Erce (Hatayspor)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan
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