Volkswagen Arena, 18 Kasım'da maNga ve An Epic Symphony ile ayağa kalkacak

Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, konser serileriyle kültür sanat hayatının zenginleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 18 Kasım 2022'de Türkiye'nin en önemli rock gruplarından maNga'yı Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde yeniden ağırlıyor.

2001 yılında birçok türü birleştirerek oluşturduğu yeni müzik tarzı ve Türkiye'nin ilk animasyon klipiyle giren ve sonrasında “Bir Kadın Çizeceksin” şarkısıyla alternatif müzikseverlerin kalbine taht kıran maNga, An Epic Symphony eşliğinde Volkswagen Arena Sahnesi'nde müzik şölenine imza atacak. MaNga'nın An Epic Symphony ile birlikte gerçekleştireceği konserin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Adil Özdemir



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