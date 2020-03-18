Volkswagen'den Polonya'daki fabrikalarını kapatma kararı

Dünya ekonomisini derinden sarsan korona virüsün son kurbanı Alman otomobil firması Volkswagen oldu. Firma Polonya'da bulunan 3 fabrikasındaki üretimi, 2 haftalığına askıya alacaklarını açıkladı.

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Sedran imzasıyla yayınlanan açıklamada korona virüsün firmanın tedarik zinciri, üretim, satış ve servis dahil olmak üzere tüm faaliyetlerine olan olumsuz etkisi nedeniyle Polonya'nın Poznan, Swarzedz ve Wrzesnia kentlerinde bulunan fabrikalarında üretimin 2 haftalığına askıya alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Üretime ara verilmesi kararında işçilerin sağlığını tehlikeye atılmamasının da etkili olduğu ifade edilirken, maaşlar konusunda işçilerin mağdur edilmemesi için iş yerinde örgütlü sendikalarla da görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu 3 kentteki fabrikada üretime ara verilmesi 19 Mart Perşembe günü başlayacağı ifade edilirken, bir diğer Alman otomobil firması Opel de 17 Mart Salı günü Polonya'nın Gliwice kentindeki fabrikasında üretime 2 hafta süreliğine ara vermişti. Firmanın Tychy kentindeki motor fabrikasında üretimi askıya alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede şu ana kadar 246 kişide korona virüs vakası tespit edildi. Bu kişilerden 5'i hayatını kaybederken, hastanelerde müşahade altında tutulan kişi sayısı ise 833 oldu. ülke genelinde 8 bine yakın kisi de evlerinde karantinada bulunuyor.

Ebru Orhan