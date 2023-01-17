Vucic'ten Rusya'ya Wagner tepkisi



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya Rus paralı asker şirketi Wagner nedeniyle tepki gösterdi. Sırp basınına konuşan Vucic, Ukrayna'da Rusya saflarında savaşmak üzere Wagner grubunun Sırbistan'dan asker toplamaya yönelik tüm çabaların sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, Sırbistan'ın Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olduğunu hatırlattı. Vucic, bu yapılanın adil olmadığını vurguladı.

Sırpça yayına başlayan Russia Today'in (RT Balkan) Wagner'in Ukrayna'da savaşmak üzere yeni Sırp gönüllüler aradığına ilişkin haberine gönderme yapan Vucic, yurt dışındaki silahlı çatışmalara katılımın Sırbistan yasalarına aykırı olduğunu kaydetti.

Rus haber ajansları ise daha önce Ukrayna'da Rus kontrolündeki bölgelerde kendilerini “Sırp gönüllüler” olarak tanıtan maskeli savaşçıların görüntülerini yayınlamıştı.

Wagner grubunun Sırp gönüllü aradığına ilişkin haberler dün Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'e de sorulmuştu. Dacic, Sırbistan toprakları dışındaki savaşlara katılımın yasak olduğunu ve yasayı ihlal edenlerin, bunu Ukrayna'da Rus saflarında veya terör örgütü DEAŞ saflarında yapmış olmaları fark etmeksizin cezalandırılacaklarını açıklamıştı.

İbrahim Aydoğan



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