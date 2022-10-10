Vücudu sürekli taş üretiyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Emin Koray Yücel, idrarında kanama olduğunu fark edince, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Üroloji Polikliniğinde kontrolleri yapılan Emin Koray Yücel'in önce böbreklerinde, daha sonra yapılan muayenesinde mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Emin Koray Yücel'in mesanesinden 3 saat süren operasyonda 25 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yücel, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, mesanesinden çıkartılan taşları tespih haline getireceğini ya da koleksiyonunda hatıra olarak saklayacağını kaydetti.

Serkan Yılmaz - Vedat Yunus İkizoğlu

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