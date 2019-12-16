Vücudun Olmazsa Olmazı A Vitamini

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, A vitaminin görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gerekli olduğunu belirterek, yağda eridiğini ve ısıya da dayanaklı olduğunu söyledi.

A Vitamini vücutta bir antioksidan gibi çalışıyor

A vitaminin hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olduğunu söyleyen Özbingül Arslansoyu, bu vitaminin ayni zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine yardımcı olduğunu belirtti. A vitaminin bir antioksidan gibi çalıştığını ve dolayısıyla çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşıda etki gösterebildiğini söyleyen Özbingül Arslansoyu: “A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder. Bağırsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında da görev alır” dedi.

Yetersiz tüketildiği durumlarda yaşanabilecekler

A vitamininin yetersiz tüketildiği durumlarda kişilerin böbreklerinde ve sindirim organlarında bozukluklar görülebileceğini söyleyen Arslansoyu, solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde, ağız, mide, ince bağırsaklarda ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı koyan bir vitamin olduğunu belirtti.

A Vitaminin bulunduğu besinler

A vitaminin bulunduğu besinler hakkında bilgiler de veren Arslansoyu, organizma tarafından iki kaynaktan elde edilebilen A vitaminin, retinol formunun, hayvansal kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinlerde bulunduğunu, bunun dışında ise bitkisel besinlerden de elde edilebileceğini söyledi. Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti: “A vitaminin ön maddesi bitkilerin ışık enerjisini ve kimyasal enerjiye dönüştürmelerine yardımcı bir çeşit paradigma olan karotenoittir. Karotenoitten kaynaklı besinler kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde ve yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, şeftali ve bunun gibi sarı ve turuncu meyvelerde bulunur.”

A Vitamini içeren besinler ne sıklıkta ve ne miktarda tüketilmeli

Günlük güvenilir alım düzeyinin 10 - 13 yaş arası çocuklarda 600 mcg, kadınlarda 700 mcg, erkeklerde ise 900 mcg olması gerektiğini söyleyen Arslansoyu, yiyeceklerden yeterli miktarda alınsa dahi çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve bunun gibi hastalıkların varlığında A vitaminin emilimi yeterli miktarda gerçekleşemeyeceğinden eksikliğine rastlanabileceğini belirtti.