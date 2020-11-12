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Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu, vücuduna sardığı 100 adet cep telefonuyla yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Havalimanı'na Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu A.E.M.S., polis ekiplerinin şüphesini çekti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timleri şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şahsın üzerindeki kabarıklığı fark eden polisler, üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şahsın yapılan üst aramasında, vücuduna giydiği korseye 70 adet, bacaklarına sarılı halde 30 adet olmak üzere toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Piyasa değeri 600 bin lirayı bulan 100 adet cep telefonuna el konuldu. Sorguya alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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