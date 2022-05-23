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Vücuduna sardığı 940 gram esrarla otobüste yakalandı

Vücuduna sardığı 940 gram esrarla otobüste yakalandı
Vücuduna sardığı 940 gram esrarla otobüste yakalandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Vücuduna sardığı 940 gram esrarla otobüste yakalandı - Tıkla İzle

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği “Sezar” la otobüste ve yolcuların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda yolculardan Yusuf K.'nın (29) vücuduna sarılı halde 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem
 

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