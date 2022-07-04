Vücuduna yapışan kene acil serviste çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Kömüşini Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki M.T'nin arazide oturduğu sırada vücudunda kaşıntı meydana geldi. Kaşıntı geçmeyince kontrol eden M.T. kasık bölgesine yapışan keneyi fark etti.

M.T. bunun üzerine Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine müracaat etti. Acil serviste uzman doktor tarafından müdahale edilerek M.T'nin vücuduna yapışan kene çıkarıldı. M.T'ye tahliller yapıldı.

Yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve başka hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten acil servis doktoru, uyarılarda bulunarak, tedbir olarak yol kenarlarında, çayırlık alanlara, hayvanların otlatıldığı yerlerde piknik yapılmaması, oturulmaması, gerekirse oturulacak yere açık renkli sergiler serilerek kene ve diğer zararlı böceklerin görülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ömer Keleş

