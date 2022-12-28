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Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi

Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi
Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi

Elazığ’da ayağında ve yüzünde yanıklar bulunan sıpa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

Vücudunda yanıklar bulunan sıpa tedavi edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi'nde boş bir arazide yaralı bir sıpa gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sıpanın birçok yerinde yanıklar olduğunu gördü. Bunun üzerine sıpa, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada tedavisi yapılan sıpanın vücudundaki yanıklar tedavi edildi. Sağlığına kavuşan sıpanın belediye ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Kamil Can Kılıç

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