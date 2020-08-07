Vücudunuzdaki gizli tehlike: Helikobakter pilori

VM Medical Park Mersin Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Yakar, birçok mide rahatsızlığına neden olabilen helikobakter pilori bakterisine ilişkin açıklama yaparak, uyarılarda bulundu.

“Dünyadaki insanların yarısından fazlasında mevcut”

Mideye yerleşerek enfeksiyona sebep olan bir bakteri olan helikobakter pilorinin, gastrit ve ülser gibi hastalıklara davetiye çıkarabildiğine işaret eden Doç. Dr. Yakar, genellikle çocukluk döneminde vücuda giren helikobakter pilori bakterisinin mideyi enfekte ettiğinde ortaya çıktığını belirtti. Yakar, “Bu genellikle çocukluk döneminde olur. Peptik ülserlerin yaygın bir nedeni olan helikobakter pilori enfeksiyonu, dünyadaki insanların yarısından fazlasında mevcut olabilir. Çoğu insan helikobakter pilori enfeksiyonu olduğunu fark etmeyebilir, çünkü belirgin bir bulgu vermeyebilir. Bazı insanlar helikobakter pilorinin zararlı etkilerine karşı daha fazla dirençle doğabilir. Mide ülseri, gastrit hastalığı belirtileri ve semptomları geliştiği durumlarda, doktorunuz muhtemelen sizi helikobakter pilori enfeksiyonu için test edecektir. Eğer helikobakter pilori enfeksiyonu varsa bazı durumları karşıladığında antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekir” dedi.

“Temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir”

Helikobakter pilori bakterisinin hiçbir belirti vermeden de yıllar boyunca vücutta yaşayabileceğini kaydeden Yakar, “Karnınızda bir ağrı veya yanma hissi, mideniz boş olduğunda daha kötü olan karın ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı, sık geğirme, şişkinlik ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı belirtileri ile hastalık baş gösterebilir. Bu şikayetlere sahipseniz ve sizi endişelendiren kalıcı belirtiler ve semptomlar fark ederseniz, doktorunuzdan tıbbı yardım alınması gerekmektedir. Şiddetli veya kalıcı karın ağrısı, yutma güçlüğü, kanlı veya siyah katran şeklinde kanama, kahve telvesi gibi görünen kanlı veya siyah kusma gibi durumlarda endoskopi yapılması gerekmektedir. Helikobakter pilori bakterileri; tükürük, kusma veya gaita ile doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Helikobakter pilori kontamine yiyecek veya su yoluyla da yayılabilir” diye konuştu.

“Mide kanserine sebep olabilir”

Doç. Dr. Tolga Yakar, helikobakter pilorinin mide ve ince bağırsağın koruyucu astarına zarar verebileceğine, mide asidinin açık bir yara (ülser) oluşturmasına izin verebileceğine de dikkat çekti. Hastaların yaklaşık yüzde 10'unda ülser gelişeceğini söyleyen Yakar, “Mide astarının iltihabı, yani gastrite yol açan helikobakter pilori enfeksiyonu, midenizi tahriş ederek iltihaplanmaya neden olabilir ve bazı mide kanseri türleri için güçlü bir risk faktörüdür. Helikobakter pilori enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa veya yüksek bir mide kanseri riskiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza mutlaka danışmanız gerekir” ifadelerini kullandı.