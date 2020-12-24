Vücut direncini artırmanın tatlı yolu

Etkili olan salgının yanında kış aylarının gelmesiyle insanlar zinde kalmak ve hastalıklara karşı dayanıklı olabilmek adına bir dizi önlemler alıp takviyelerde buluyor. Bu takviyeler en önemlilerinden biri de meyveler. Eskişehir'de Bedir Uykız, 1983'ten beri memleketi Adana'dan getirdiği meyvelerin özleriyle hazırladığı karışımlar yapıp satıyor. Yaptığı işle insanların vücut direncine önemli katkı sağladığını söyleyen 34098, herkesi doğal ürünleri tüketmeye davet etti. İşlerinin yoğun olduğunu ve bu yoğunlukta hastalıklardan korunmanın büyük payı olduğunu söyleyen tecrübeli esnaf; “İşlerimizde yoğunluk oluşmaya başladı, vitamin satışlarında artış var. Bu yoğunluğun sebebi hastalığın vermiş olduğu tedirginlik. Portakal, elma ve nar en çok sattığımız, güzel karışımlarımızdan birisi. İnsanlarımıza şunu tavsiye ediyorum; Herkesin vitamin alması gerekiyor. Biz tüm meyvelerin karışımı olarak atom hazırlıyorum, içinde tüm vitaminler var. Hem vücudun direncini sağlamasında yardımcı olur hem de enerji verir” diyerek konunun öneminden bahsetti.

“VİTAMİNİN ÖNEMİNİ BİLENLER BİZİ TERCİH ETMEYE BAŞLADI”

Müşteri skalasının genişliğinden bahseden Uykız, ürünlerini daha çok sağlık çalışanları ve yaşlıların aldığını belirtti. Uykız; “Genelde şişeye doldurtup evlerine götürüyorlar, burada da içenler oluyor, ama yaşlılara götürmek için şişeyle alan müşterim daha çok oluyor. İnsanlar artık bilinçli olduğu için karışımı tercih ediyorlar, birçok hemşire ve doktor müşterilerim var. Vitaminin önemini bilenler bizi tercih etmeye başladı, artık doğal içecekler döndüler. Yapay içeceklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Hastalığın vermiş olduğu etkiyle insanlar doğal içeceğe yöneliş var. Doktor müşterilerim tüm hastalarına doğal içecekleri önerdiklerini söylüyorlar” diye konuştu.

“DEVAMLI İÇTİĞİM İÇİN SAĞLIĞIMIZ DA YERİNDE”

Dükkânın devamlı müşterilerinden olan Recep Çeşme, sağlığını bu ürünlere borçlu olduğunu ve sürekli alışveriş yaptığını dile getirdi. Çeşme; “Ürünleri doğal, Adana'dan, tarladan getiriyor. Devamlı içiyoruz, sağlığımız için çok önemli. Herkese tavsiye ederim, devamlı içtiğimiz için sağlığımız da yerinde” dedi.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut