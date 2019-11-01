Vücutta yaşanan sarkmalar için mezoterapi uygulamaları

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Seran Göçer, uzun yıllardır mezoterapi uygulamalarının estetik ve tedavi amaçlı pek çok alanda uygulandığını ve merak edilenleri açıkladı. Mezoterapi, tedavi etmek istenilen alana verilen ilaç karışımları ile sadece lokal olarak etki gösteren ve hedef doku haricinde etki ya da yan etki oluşturmayan uygulama şekli olduğunu bildiren Dr. Göçer, mezoterapide enzimatik içeriğe sahip olan Pb serum formülünün bu alandaki yeniliklerden olduğunu söyledi.

Enzimleri tedavi etmek amacıyla kullanılan Pb serumun, hyaluranik asiti 3 enzimin etkisiyle buluşturduğuna ve enzimlerin onarıcı etki gösterdiğine dikkat çeken Dr. Seran Göçer, enzimlerin vücutta hayati öneme sahip bir takım metabolik olaylarda görev aldıklarını, Pb serumun içeriğinde Kollojenaz, Lipaz ve Liyaz bulunduğunu belirtti.

Dr. Seran Göçer, cilt yenileme ve gençleştirme amacı ile leke tedavisinde, kuru ciltlerde nemi arttırmak, cildi germek toparlamak için, gözaltı torbalarını gidermede, vücutta bölgesel kilo ve selülit problemlerinde, boyun altında gıdı bölgesinin incelmesi ve toparlanmasında, saçlarda dökülme sorunlarında sıklıkla kullanıldığını ifade etti.

Aynı seansta gıdı azaltma ve boyun germe işlemi

Medikal estetik uygulamalarda; yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavilerinde çok başarılı sonuçlar alındığının altını çizen Dr. Seran Göçer, "İlerleyen yaşlarda (50 ve 60 yaş sonrası) özellikle boyun dekolte ve çene altı bölgesinde istenilen germe toparlama elde etmek güç olmaktaydı. Oysa çene hattı ve boyun, yüzün genç görünmesi için en önemli bölgeyi oluşturmakta. Alt yüz bölgesi adını verdiğimiz bölge, gevşeme ve sarkma oluştuktan sonra yapılan müdahalelere az cevap verir. Özellikle tekrarlayarak kilo alıp veren kişilerde yüz ovali daha erken bozulur. Genişleyen alt yüzde ilk olarak daraltma ve yukarıya toparlama tedavileri yapılmadan yapılan dolgu uygulamaları başarılı olmaz. Bu durumda yüz genişler. Oysa istediğimiz değişiklik daha ince ve sıkı bir yüz hattı olmalı" dedi.

İşte bu noktada Pb serumun ihtiyaçları karşılayabildiğini dile getiren Dr. Seran Göçer, üç formu olan Pb serumun; içinde yoğun olarak kollojenaz içeren formu ile boyun ve dekolte bölgesinde germe toparlama açısından, daha az oranda bulunan lipaz enzimi ile de inceltme daraltma açısından değişim yaparak, aynı seansta hem gıdıyı azaltıp hem de boyun cildini germekte destek olduğunu ifade etti.

Pb serum uygulamasının, yuvarlak yüzlü, kalın derili ve gıdıya sahip yüzlerde tedaviye başlangıç basamağı olarak kullanılabildiğini söyleyen Dr. Seran Göçer, mezoterapi uygulaması olarak 1 ya da 3 seans planlandığını, böylece daha sonra yapılan dolgu uygulamaları ile daha ince ve genç bir yüz hattı elde edilebildiğini belirtti.

Bölgesel kilo tedavisinde etkili sonuç

Pb serumun bir diğer formunda ise daha yüksek oranda lipaz, daha az oranda kollojenaz ve liyaz bulunduğunu sözlerine ekleyen Dr. Seran Göçer, tüm formlarında da cildin nemini artırmak için hyaluranik asit bulunduğunu, bu formun, bölgesel kilo tedavilerinde cilt altındaki yağı eritmek ve inceltmek için kullanılabildiğini vurguladı.

Dr. Seran Göçer, "Hastanın ihtiyacına göre lipoliz seanslarına eklenebilir ya da ayrıca 3 hafta aralarla 3 seans olarak planlanabilir. Önemli bir etkisi, sadece inceltmekle kalmayıp ciltte germe ve toparlama yapmasıdır. Özellikle kol içi, iç bacak bölgesinde ve basen bölgelerinde sık uygulanır. Bir diğer uygulama alanı doğum sonrası gevşeyen karın cildinin gerilmesi ve toparlanması içindir" dedi.

40 yaş sonrasında sadece inceltmek için yapılan uygulamaların ihtiyaçları karşılayamadığından bahseden Dr. Seran Göçer, cildin de gerilmesi ve sıkılaşması gerektiğini belirterek, bu yüzden birden fazla alanda etkili yeni mezoterapi içerikli formüllerle tedavilerdeki başarının arttığını vurguladı.