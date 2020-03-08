Vurguncu virüsten beter!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını henüz ülkemizde görülmese de, maske ve eldiven gibi ürünlerde yaşanan talep patlaması dezenfektanlarda da gözleniyor. Vatandaşlar, özellikle toplu taşıma araçlarında maske ile geziyor, ellerini sık sık dezenfekte edebilmek için bu ürünleri yanlarında taşıyor. Talebin artması, stoktaki ürünleri de azalttı. Eczacılar, dezenfektan ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını belirtiyor. Bu durum, fırsatçıları da yeniden hortlattı. Ancak bu sefer durum daha ciddi. Çünkü kimyasal bir ürün olan dezenfektan, tıbbi alkol ile üretiliyor. Bu işten anlamayan fırsatçılar ise “çok para” hırsıyla metil alkol kullanarak merdiven altı üretime geçti.

ÜRETİMİ İZNE BAĞLI

Gazetemize ulaşan sektör temsilcileri, dezenfektanların özel izinlerle üretilen bir kimyasal olduğunu vurgulayarak “Şimdi herkes kafasına göre dezenfektan jel üretmeye başladı. Bu jelleri belgesi olmayanlar üretemez, yüzde 70'i tıbbi alkol bunun... Kolonya gibi yani... Üretim izni şart. Tıbbi alkol alma yetkisi bulunmayanlar, bu işe giremez. Bütün süreçler takibe bağlıdır. Ancak gözünü kâr hırsı bürümüş, sektörün dışından fırsatçılar, alkolü bulamadığı için merdiven altı üretimde metil alkol kullanıyor. Emniyet, nasıl ölümlere sebep olan kaçak içki için operasyon yapıyorsa, bunu da takibe almalı. Çünkü metil alkol insan sağlığına zararlı. Bu tarz dezenfektanı kullananlar kör olabilir” uyarısında bulundu.

ELLERİNDE PATLAYACAK

İnsan sağlığına zararlı metil alkollü dezenfektanların, domuz gribinde de bazı görme kaybı vakalarına sebep olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri “Metil alkolde de iki kata yaklaşan fiyat artışı var, çünkü merdiven altı üreticiler çokça alıyor. Jelleştirici kimyasal da 9 dolardan 27 avroya çıktı. 20 kuruşluk maskeye 3 TL istiyorlar, alan yok! Dezenfektanda da aynısı olacak. Mallar, fırsatçının elinde patlayacak” şeklinde konuştu. Sektör temsilcileri, belediyelerin duraklara dezenfektan koyduğunu, bunların da belgesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KALİTESİZ EL DEZENFEKTANI KORUMAZ

Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemin el temizliği olduğunu söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, suya ve sabuna erişilemeyen ortamlarda alkol bazlı en dezenfektanlarının kullanılabileceğini ancak merdiven altı ürünlerin koruma yerine enfeksiyonu yayabileceğini belirtti. Ellerimizi sık sık özellikle de yüzümüze, gözümüze, ağız veya burnumuza götürmeden önce mutlaka temizlemek gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Azap “El temizliği su ve sabunla 20 saniye yıkama yoluyla sağlanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptikleri veya yüzde 60'tan fazla alkol içeren kolonya, su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Su ve sabun yerine kullanılacak temizleme sıvılarının da güvenilir şekilde üretildiğinden emin olunmalı, merdiven altı tabir edilen kalitesiz ürünler olmamasına dikkat edilmelidir” dedi. Kalitesiz dezenfektanların alerjik cilt reaksiyonuna sebep olabileceğine dikkat çeken Azap “Ayrıca içinde yeterince alkol içermiyorsa virüsleri öldürmeyebilir. Bu durumda da elini temizlediğini zanneden kişi hastalığı başkasına bulaştırabilir” diye konuştu. Ziyneti Kocabıyık

MEDİKALDE KARABORSAYA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak üreticilerimizle koordine hâlindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Kayseri'de katıldığı ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Varank “Aynı zamanda yurt dışından alınan ara mamullerin yerli üretimi için de çalışmaları hızlandırdık. Üreticilerle AR-GE merkezlerini bir araya getiriyoruz. Böylece sahada kullanılan ve herkesin rahatlıkla erişebileceği, daha düşük maliyetli ürünlerin önü açılacak. Sağlıktan ticarete, sanayiden turizme, ulaştırmadan milli eğitime varıncaya kadar tüm bakanlıklarımız, bu konuda yekvücut oldu. İşi en başından bu yana büyük titizlikle ele alıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi