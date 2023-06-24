Wagner lideri Prigojin hakkındaki ceza davası düşürülecek, Belarus'a gidecek!

Rusya'da silahlı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in kontrol ettiği bölgelerden ayrılmasının ardından Kremlin yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin detaylarına dair açıklamalarda bulunarak, “Aleksandr Lukaşenko ve Evgeny Prigojin'in geçmişe dönük bir dostluğu vardı. Putin ve Lukaşenko, Wagner ile problem çözme amacıyla arabuluculuk konusunda anlaştılar. Bu Lukaşenko'nun kendi önerisiydi. Bu çabalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İç çatışmanın önüne geçmek ve kan akmasını önlemek için Lukaşenko'nun yoğun çabaları vardı” dedi.

“Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek"

Açıklamaların devamında Wagner lideri Evgeny Prigojin ve Wagner birliklerinin geleceği ile ilgili yapılan anlaşmalara değinen Peskov, “Yetkililer, Wagner birliklerinin cephedeki (Ukrayna'daki) değerlerini göz önünde bulundurarak onlara kötü muamelede bulunmayacak. Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Wagner lideri Belarus'a gidecek. İsyan hareketine katılmayan Wagner üyeleri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Ayaklanma nedeniyle Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerinde değişiklik olmayacak” dedi. Wagner birliklerinin Ukrayna'dan ilhak edilen Luhansk'a geri döneceğini de belirten Peskov, Belarus'a gidecek olan Evgeny Prigojin'in yerine kimin görev alacağının henüz belirlenmediğini söyledi.

Erhan Altıparmak



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