Wagner lideri Prigojin'den Putin'e yanıt: 'Hiç kimse teslim olmayacak'

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında kendisini ve savaşçılarını "vatana ihanetle" suçlamasına yanıt verdi. Prigojin, “Devlet Başkanı, vatana ihanet konusunda derinden yanılıyor. Biz anavatanımızın vatanseverleriyiz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı, Devlet Başkanı'nın ya da FSB'nin (Rusya Federal Güvenlik Servisi) talepleriyle teslim olmayacak” dedi.

"Sivillerin olduğu yerlerde bizi uçaklarla, helikopterlerle vuruyorlar"

Wagner savaşçılarının Ukrayna'da çatışırken mühimmat sağlanmadığını ve bu silahlar üzerinden yolsuzluklar yapıldığını iddia eden Prigojin, “Çünkü ülkenin daha fazla yolsuzluk yalanları ve bürokrasi içinde yaşamasını istemiyoruz. Afrika'da savaştığımızda bize Afrika'ya ihtiyacımız olduğu söylendi ve sonra onu (Afrika'yı) terk ettiler. Çünkü yardıma gelmesi gereken tüm parayı çaldılar. Ukrayna ile savaştığımız söylendiğinde gidip savaştık. Ancak mühimmat, silah, buna yatırılan tüm paranın da çalındığı, yetkililerin bugün Moskova'ya doğru giderken yaşanan bir olay için oturup kendilerine sakladıkları ortaya çıktı. Şimdi hiçbir şey kurtarmıyorlar. Sivillerin olduğu yerlerde bizi uçaklarla, helikopterlerle vuruyorlar. Kayıp oldukları için sivilleri vuruyorlar. Yapabildikleri her yeri vuruyorlar. Demek ki biz vatanseveriz ama bugün bize direnenler pisliklerin etrafında toplanmış olanlardır” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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