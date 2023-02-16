Warner Bros'tan depremzedelere 1 milyon dolarlık yardım

ABD merkezli çok uluslu yapım ve eğlence şirketi Warner Bros Discovery, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

“Farklı yayın ağlarımızdan duyurularımızı gerçekleştireceğiz”

Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “Global şirketlerimiz ve çalışanlarımız adına yerel ve global yardım kuruluşlarına toplam 1 milyon dolar değerindeki bağışımızı bildirmek isteriz. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu genelinde bağış toplama çabalarına teşvik etmek için farklı yayın ağlarımızdan duyurularımızı gerçekleştireceğiz” denildi.

Ali Canberk Özbuğutu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.