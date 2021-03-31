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Washington DC'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Washington DC'de silahlı saldırı: 4 yaralı
Washington DC'de silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Washington DC’de silahlı saldırı: 4 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Congress Heights Metro İstayonu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği ve saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangın ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü Vito Maggiolo ise yaptığı açıklamada, ateşli silahla yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı

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