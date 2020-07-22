Washington'da Covid-19'a karşı maske takma zorunluluğu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının giderek arttığı ABD'de başkent Washington DC'de salgına karşı mücadelede yeni bir karar alındı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte maske takmanın zorunlu olduğunu bildirdi. Bowser gerçekleştirdiği basın toplantısında artan korona virüs vakaları nedeniyle maske kullanımına yönelik yeni bir kararname yayımladığını duyurarak, "Evinizin dışındaysanız maske takmanız zorunlu" dedi.

"Maskelerin virüsün yayılmasını durdurmamıza yardımcı olan etkili bir araç olduğunu biliyoruz" diyen Bowser, "Hepimiz pandemi ile baş etmekten oldukça yorulduk. Dört aydır insanlar yoruldu. Ama hepimiz bu salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak tetikle olmamız önemli" diye konuştu.

Söz konusu kuraldan 3 yaşın altındaki çocukların, bireysel olarak egzersiz yapan kişilerin muaf olduğu ifade edildi. Ofis çalışanlarının da yalnız olmadıkları sürece maske takma takması gerektiği belirtildi.

Washington DC'de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı sayısı 580 olarak açıklandı. ABD genelinde ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 459'a, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 931 bin 359'a yükseldi.