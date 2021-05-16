Washington'dan Filistin'e destek gösterisi

Gazze'ye yönelik saldırıları devam İsrail çeşitli ülkelerde protesto ediliyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce kişi, İsrail saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Büyük çoğunluğu ABD'de yaşayan Filistinli, Mısırlı, Cezayirli, Suriyeli ve Afganların oluşturduğu yaklaşık 5 bin gösterici, Beyaz Saray yakınlarındaki Washington Anıtı'ndan Kongre binasına yürüdü. Göstericiler, “Gazze'ye özgürlük” sloganları attı. Bir grup göstericinin davul çalması dikkat çekti.

Bir gösterici, İsrail saldırılarına karşı ülkesine destek olmak için gösterilere katıldığını belirterek, İsrail'in çocuk ve kadın ayrımı yapmadan sivil halkı öldürdüğünü söyledi. Dünyanın Filistin'e destek olmasını beklediğini vurgulayan protestocu, “Önceki ABD yönetiminin aksine Başkan Joe Biden'ın Filistin'e yönelik desteğini göremiyor, hissedemiyoruz” dedi.

Başka bir gösterici de, “Müslüman kardeşlerimize destek olmak için buraya geldim. ABD'de eğitim sistemi, Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı saldırılar ve orada gerçekten neler yaşandığı konusunda fazla bilgi vermiyor. Filistin benim için çok önemli” dedi.