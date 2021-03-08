Welinton Souza: 'Her maçımız final'

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başındaki performansıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Welinton, “Bildiğiniz gibi lig başlamadan önce bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Herkes bunu biliyor. Ama hocamın verdiği güvenle, takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle birlikte Allah'a şükür daha iyi durumdayım” diye konuştu. Sergen Yalçın'la ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Welinton, “Hocamız stil olarak hep kazanmaya oynuyor. Alanya'da da böyleydi, burada da böyle. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Ama hocanın stili değişmedi, aynı” açıklamasını yaptı.

“Çok pozisyona giren bir takımız”

Takım içinde sezon başından bu yana çok iyi bir hava olduğunu ifade eden Welinton, “Takım içi ambiyansımız başından bu yana çok iyi ve bundan sonra da bozulmayacak. Lider durumdayız ama daha çok maç var. Her maç final niteliğinde. Her maçta alçakgönüllü şekilde bütün maçlarımıza odaklanmamız gerekiyor” dedi. Taraftarların kendisine ‘Duvar' demesiyle ilgili “Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte saha içinde daha onları daha mutlu ederek devam edeceğim” diyen Welinton, kendisinin hücuma çok çıkmamasıyla ilgili olarak da “Beşiktaş'ta tabii ki oyun düzenine bakınca, çok pozisyona giren bir takım olduğumuzu görüyoruz. Burada benim çok fazla hücuma çıkmama gerek kalmıyor. Ama tabii ki fırsat olduğu zaman golümü atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün oyuncular üst düzey”

Beşiktaş'ın forma giydiği en büyük takım olduğunu söyleyen Welinton, “Buraya geldikten sonra ikili mücadelelerde kendimi geliştirdim diyebiliriz. Hocamız bunlara çok önem veriyor. Ama genel olarak bakınca, her gün burada olmak, bu takımın içinde olmak beni daha iyi bir futbolcu yapıyor. Bundan sonra da daha ileriye gitmek istiyorum” dedi. Kasım ayında eleştirildiği dönemde Sergen Yalçın'ın kendisi için ‘Welinton'dan çok memnunum, iyi ki transfer etmişiz' sözleri hatırlatılan Brezilyalı savunmacı, “Hocanın bu açıklamasından haberim yoktu. Kimse de bana tercüme etmedi. Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sadece benim değil, takımın da ileriye gitmesi var. Bu da çok önemli” diye konuştu. Welinton, savunmada beraber oynadığı isimlerin hepsiyle saha içinde iyi anlaştığını da söyleyerek, “Hepsiyle rahat hissediyorum kendimi. Hoca kimi seçerse o oynayacak. Elimizdeki kadrodaki oyunculara baktığımızda, hepsi de üst düzey isimler” açıklamasında bulundu.

“Şampiyonluk kutlamalarını yaşamak istiyorum”

21 Mart'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak “Fenerbahçe maçına daha çok var. Bu nedenle bu maçı düşünmüyoruz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz” diyen Welinton, takımın önümüzdeki 5 maçı İstanbul'da oynayacak olmasıyla ilgili de “Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Ardı ardına yoğun bir tempo var. Ama deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olur. Bu da küçük bir avantaj” ifadelerini kullandı. Son olarak lig yarışı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, “Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm zaten. taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

