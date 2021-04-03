West Bromwich'den Chelsea'ye fark: 5-2

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de West Bromwich Albion ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 27. dakikada Christian Pulisic'in golü ile 1-0 geçti. Thiago Silva 29. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilince Chelsea 10 kişi kaldı ve rakip gol için umutlandı. Konuk takım ilk yarının uzatma dakikalarında Matheus Pereira'nın iki golü ile soyunma odasına 2-1 önde girdi. West Bromwich 63. dakikada Callum Robinson ve 68. dakikada Mbaye Diagne'nin golleri ile skoru 4-1'e getirdi. Chelsea 71. dakikada Mason Mount ile farkı ikiye indirse de konuk ekip 90+1. dakikada Collum Robinson'un kaydettiği golle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Sam Allardyce'ın öğrencileri 3 maç sonra galip geldi ve puanını 21'e çıkardı. Chelsea ise 51 puanda kaldı.

West Bromwich'de milli futbolcu Okay Yokuşlu ile Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda yer alan Mbaye Diagne 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı. Diagne attığı golle İngiliz takımındaki ikinci gol sevincini yaşadı.

Oğuzhan Ort

